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В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Участники торжественной акции возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников войны.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте при участии Посольства Российской Федерации в Узбекистане 22 июня 2019 года провели памятную акцию, посвященную Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось у Вечного огня на Волгоградском мемориальном комплексе.

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
В акции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, Представительство Татарстана в Республике Узбекистан, представители белорусского, греческого, украинского культурных центров, руководство и члены национальных культурных центров российских соотечественников, действующих в Узбекистане, учащиеся Военно-патриотического клуба "Кадетское братство", представители Фонда "Нуроний", воины-интернационалисты, учащиеся лицеев и колледжей Ташкента и Ташкентской области, слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте и СМИ.

  • В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте отметили 78-ю годовщину Великой Отечественной войны

Участники торжественной акции возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
Пресс-служба президента Узбекистана
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Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен на месте госпиталя, существовавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой госпиталь, привозили много раненых солдат, и некоторые из них навсегда остались на узбекской земле. Здесь похоронены более 1200 фронтовиков и на их могилах установлены мраморные плиты с именами и годами жизни погибших воинов. После войны на этом мемориальном комплексе продолжали хоронить героев Советского Союза – уроженцев Узбекистана.

Теги:
Великая Отечественная война, День Памяти и Почестей, ВОВ, ВОВ



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