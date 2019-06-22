Более 300 тысяч узбекистанцев примут участие в "Дне молодежи"

С 20 по 30 июня хокимият Ташкента проведёт около 20 крупных фестивалей и марафонов, а также различных молодежных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В хокимияте Ташкента провели пресс-конференцию, по поводу предстоящего предстоящему Дня молодёжи.

Представителей прессы познакомили с планируемыми мероприятиями.

С 20 по 30 июня хокимият Ташкента проведёт около 20 крупных фестивалей и марафонов, а также различных молодежных мероприятий. С 27 по 30 июня во всех городских парках Ташкента пройдут спортивные марафоны марафоны.

А 29 июня состоятся спортивные состязания "Ёшлар картинг" и большой концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны под лозунгом "Мусиқа – жанговар сафда".

В период с 29 по 30 июня на Бродвее и на площадке концертного зала "Дружбы народов" под лозунгом «Ташкент любит тебя» будет проводиться гала-концерт "Ташкент любит тебя".

А 30 июня во Дворце Humo Arena состоится концерт Молодежного симфонического оркестра, а также в хокимияте столицы - церемония вручения Государственной награды "Мард Ўғлон".

Кроме того, детям, живущим в детских домах, детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам в рамках программы «Делай добро, и оно вернётся» будут подарены учебные принадлежности, одежда и сладости.

Ожидается, что суммарно во всех этих мероприятиях примут участие более трёхсот тысяч представителей молодёжи.