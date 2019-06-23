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Мы все умрем. Но это не точно
Sputnik

Мы все умрем. Коллективное подсознание

Общество
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Тема:
Подкасты РИА (92)
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Нейроинтерфейсы — устройства, которые считывают и передают сигналы мозга. В числе прочего, сегодня они позволяют пересылать другим людям свои эмоции и ощущения. Так можно заставить кого-то без причины испытать радость, агрессию, боль, страх... Значит, одни люди смогут буквально брать других под контроль? Что, если передатчик попадет не в те руки?

В последних успешных опытах с передачей сигналов через нейроинтерфейсы ученые смогли научить обезьян совместно управлять предметом в виртуальной реальности. А у людей получилось сыграть в простую компьютерную игру. И все это — без единого звука или напечатанного слова. Только через передачу сигналов "из головы в голову".

В новом эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" разбираемся, в каком состоянии технология соединения сознаний сегодня, в каких сферах жизни ее можно будет применять с максимальной пользой, и когда станет возможно передавать другим людям не только свои чувства, но и мысли.

Эксперт подкаста — Алексей Паевский, главный редактор портала Neuronovosti.ru, блогер и научный журналист.

Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и техники Geek Picnic.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (92)
Теги:
мозг, IT-технологии, технологии



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