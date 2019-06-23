Как цифровые технологии помогут решить проблему "скрытых браков" в исламе

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В России для борьбы со "скрытыми браками" планируется создать единую базу регистрации "никахов" — бракосочетаний по исламским традициям.
Этот вопрос был рассмотрен на расширенном заседании Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) с участием глав исламских центров страны и богословов.
Он отметил, что скрытые браки частично учитывают исламские нормы, но зачастую церемония бракосочетания проходит с участием сторонних свидетелей и без оповещения родных. Обряд намеренно скрывается.
"Чтобы для последних это не стало неприятным сюрпризом", — отметил муфтий.
Он также добавил, что "в том числе мужчина обязан известить других жен, если таковые у него есть".
По словам Ильдара Аляутдинова, для решения проблемы подобных браков есть только один путь — и это создание единой базы данных бракосочетания по нормам шариата. Муфтий выразил надежду, что проект со временем станет масштабным.