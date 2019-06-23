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Руки молодоженов с обручальными кольцами

Как цифровые технологии помогут решить проблему "скрытых браков" в исламе

© Flickr/ Brian Ambrozy
Общество
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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает, что люди, которые поженились по мусульманским законам, должны сообщить об этом родителям, родственникам, близким и друзьям, чтобы это событие ни для кого не стало неприятным сюрпризом.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В России для борьбы со "скрытыми браками" планируется создать единую базу регистрации "никахов" — бракосочетаний по исламским традициям. 

Этот вопрос был рассмотрен на расширенном заседании Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) с участием глав исламских центров страны и богословов.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Аляутдинов: регистрация брака до никаха защищает права женщин
"С сожалением приходится констатировать, что существует проблема "скрытых браков". Бывает так, что девушка, придерживающаяся канонов мусульманской религии, становится второй, а то и третьей женой, а потом ставит перед фактом о бракосочетании двух первых жен своего мужа. Это, естественно, нередко вызывает конфликты", — сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что скрытые браки частично учитывают исламские нормы, но зачастую церемония бракосочетания проходит с участием сторонних свидетелей и без оповещения родных. Обряд намеренно скрывается.

Демограф, антрополог, профессор ВШЭ Андрей Коротаев
© CC BY-SA 3.0
Демограф: родственные браки в Узбекистане давно перестали быть выгодными
Аляутдинов считает, что люди, которые поженились по мусульманским законам, должны сообщить об этом родителям, родственникам, близким и друзьям.

"Чтобы для последних это не стало неприятным сюрпризом", — отметил муфтий.

Он также добавил, что "в том числе мужчина обязан известить других жен, если таковые у него есть".

По словам Ильдара Аляутдинова, для решения проблемы подобных браков есть только один путь — и это создание единой базы данных бракосочетания по нормам шариата. Муфтий выразил надежду, что проект со временем станет масштабным.

Теги:
ислам, брак, мусульмане, Россия



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