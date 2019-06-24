Половина россиян не согласна с идеей 4-дневной рабочей недели

Перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россияне не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно опубликованным данным, Почти половина участников опроса (48%) идею перехода на "четырёхдневку". Однако, около трети опрошенных (29%) поддержали бы такую инициативу. 17% респондентов ответили, что им все равно, а 6% - затруднились ответить.

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Ранее, премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю. Он упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.

Затем появились предположения, что переход на четырехдневную рабочую неделю отразится на социальных гарантиях граждан и то, какую зарплату они будут получать.

Как итог, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Недавно мы сообщали об исследовании, проведенном Минюстом Узбекистана, где изучали соблюдение трудовых прав граждан республики. Согласно опросу, узбекистанцев принуждают к работе в выходные и праздничные дни.