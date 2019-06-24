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Здание хокимията Ташкента

Улица Кулоктепа в Ташкенте получила новое название

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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В столичном хокимияте не уточнили, почему было решено переименовать улицу.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Ташкенте переименовали улицу Кулоктепа, которая находится в Юнусабадском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

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Предложение об изменении названия выдвинула Ташкентская городская комиссия по именованию и переименованию географических объектов. Окончательное решение было принято на очередном заседании Ташкентского городского Совета народных депутатов.

Какова причина переименования — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане дадут новые названия нескольким улицам. Им присвоят имена ветеранов — героев Второй мировой войны. Соответствующее постановление "О мерах по подготовке и проведению мероприятий к дню памяти и почестей" подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Теги:
Узбекистан, улица, Ташкент



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