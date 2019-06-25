UzAirways намерена перевозить российских туристов в Грузию

Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствует со времен развала СССР.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. UzAirways собирается обеспечить транзит туристов из России в Грузию после открытия прямого авиасообщения, запланированного на июль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Узбекские авиалинии" с 16 июля открывают прямое авиасообщение с Грузией, которое отсутствует после развала СССР, — рассказали в UzAirways. — Прямое сообщение между Ташкентом и Тбилиси открывается с расчетом на транзитных пассажиров, в частности, туристов из России".

Пассажирские рейсы по маршруту Ташкент – Тбилиси будут выполняться на самолете A320 дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

В компании также отметили, что сейчас с грузинской стороной обсуждается вопрос организации чартерных рейсов для туристов из РФ, СНГ, стран Юго-Восточной Азии.

По словам представителя UzAirways, авиакомпания могла бы обеспечить перевозку российских туристов, прежде всего, из регионов Сибири и Дальнего Востока.

"Пока с учетом количества рейсов, это незначительное число. Много желающих посетить Грузию и в самом Узбекистане, уже отмечается внутренний всплеск спроса на билеты", — добавил собеседник.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что республика также обратилась к авиационным властям Грузии о возможном предоставлении UzAirways "пятой степени свободы воздуха", дающей авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.