Детские пособия в России повысят в 200 раз

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию демографии заявил, что подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В России детские пособия повысят в 200 раз — с 50 до десяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Увеличение суммы выплат было обсуждено на совещании по развитию демографии. По словам Медведева, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Глава правительства рассказал, что пособие на детей с полутора до трех лет в размере десяти тысяч рублей смогут получать малообеспеченные семьи — те, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.

Дмитрий Медведев добавил, что закон позволит увеличить число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка.

Напомним, во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратилась сидящая в декрете жительница Московской области. Она отметила, что регулярно получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом когда ребенку исполнится полтора года, ей будут выплачивать 50 рублей в месяц.

"У меня вопрос: планируется ли как-то видоизменяться эта выплата, потому что, например, в кругу моих знакомых мамочек данная выплата воспринимается как насмешка, и ее назначение совершенно непонятно", - отметила девушка во время Прямой линии с Путиным.

Женщина добавила, что такую выплату лучше вообще отменить, чем растрачивать средства государственного бюджета.

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