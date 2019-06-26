Куда подросткам в Узбекистане пойти работать на летних каникулах

Приобрести свой первый опыт лучше всего удастся в сфере туризма, IT и продаж. Главное иметь желание и быть общительным, а также не забывать о своем здоровье.

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. HeadHunter Узбекистан выяснил, куда подростку от 14 до 18 лет можно пойти работать на летних каникулах и что необходимо перед этим знать.

Окончание учебного года многие школьники и студенты рассматривают как хорошую возможность для трудоустройства, чтобы заработать себе на карманные расходы. Согласно данным hh.uz, больше всего шансов получить работу у подростка есть в следующих сферах:

Туризм, гостиницы и рестораны;

IT, интернет, мультимедиа;

Продажи;

Консультирование;

Административный персонал.

Так, в ресторанном бизнесе работодателям нужны официанты, бармены и кассиры. В сфере продаж подросткам чаще всего предлагают позиции продавца-консультанта или оператора кол-центра. В сфере административного персонала молодые соискатели могут получить должность архивариуса, офис-менеджера или даже администратора.

Перед устройством на работу лица моложе восемнадцати лет обязаны пройти медицинский осмотр. В дальнейшем они должны проходить такой осмотр ежегодно, пока не достигнут совершеннолетия.

Кандидатам не стоит переживать из-за отсутствия опыта – как правило, работодатель сам проводит предварительное тренинги, где юного сотрудника обучают всему необходимому. По словам самих нанимателей, главное – желание, общительность и трудолюбие.

Летом можно устроиться на полный рабочий день, что крайне положительно влияет на размер заработной платы. Учитывая небольшой возраст соискателей и отсутствие опыта, работодатели предлагают от 808 200 сумов до 3 801 500 сумов.

При этом существует несколько отраслей, где несовершеннолетним категорически запрещено работать, и работодатель несет за это ответственность. Это касается мест с неблагоприятными условиями труда, например, подземные и другие работы, которые могут угрожать здоровью и безопасности.

Также начинающим работникам необходимо знать, что работодателю запрещается привлекать ребят моложе восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, а также в выходные и праздничные дни.

Эксперты отмечают, что подработка в школьные или студенческие годы не обязательно должна соответствовать профессии мечты. Самое главное здесь – возможность получить опыт и знания, которые по окончании учебы пригодятся при трудоустройстве на основное место работы.