Снимаю шляпу: узбеки помогли казахстанцам, эвакуированным из Арыси - видео

В сети появилось видео из Шымкенте, куда были недавно эвакуированы жители из Арыси после возгорания на складах с боеприпасами и серия взрывов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Очевидец из Казахстана снял видеоролик, находясь на одном из мобилизационных пунктов эвакуации в Шымкенте. Недавно туда были доставлены жители из соседнего города Арысь, в котором произошла трагедия. Видео быстро раздетелось по популярным Telegram-каналам.

На видеозаписи мужчина утверждает, что по приезду в пункт эвакуации людей радушно встретили узбеки и "помогали, чем могли". Очевидец выразил сердечную благодарность узбекскому народу. По его словам, все помогали эвакуированным как могли.

" Я бы не хотел разделять нации, но я преклоняюсь перед узбеками", - говорит очевидец.

Кто приютил у себя несколько человек, кто пригнал транспорт, кто принес продукты, а кто просто предлагал свой телефон, чтобы позвонить близким.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.

Трагедия в Арыси: число погибших увеличилось >>>

Двадцать четвертого июня около 9:30 часов по местному времени в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали в четырех направлениях: в город Шымкент, поселок Мунтайтас (30 километров), поселок Кабылсай (25 километров) и поселок Шагыр (35 километров).

По данным управления здравоохранения области, за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах.

Военная полиция круглосуточно патрулирует территорию военного городка, места проживания военнослужащих и сам город. Проводятся мероприятия по оцеплению мест проживания эвакуированных жителей.

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят подобные ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще два взрыва произошли в 2014 и 2009 годах.