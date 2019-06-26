23:43 26 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск

Эксперты ООН выяснят судьбу пропавших без вести в Кыргызстане и Таджикистане

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0

Независимые эксперты организации узнают, какие меры предпринимают местные власти для поиска людей, и встретятся с родственниками пропавших.

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Эксперты ООН намерены расследовать исчезновения людей в Таджикистане и Кыргызстане, сообщает Центр новостей ООН.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
В Ташкенте разыскивают без вести пропавшего мужчину
Члены Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям посетят Кыргызстан в период с 25 по 30 июня, а затем отправятся в Таджикистан, где пробудут до 5 июля.

В рамках расследования эксперты узнают, какие меры власти Кыргызстана и Таджикистана принимают для предотвращения таких случаев и борьбы с ними. Кроме того, члены группы встретятся с родственниками пропавших, официальными представителями государств, сотрудниками неправительственных организаций и соответствующих учреждений ООН.

Ожидается, что итоговые доклады по результатам визитов будут представлены Совету ООН по правам человека в сентябре 2020 года в Женеве.

В Генпрокуратуре рассказали о ситуации с преступностью в Узбекистане >>>

Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям была создана в 1980 году. В ее состав входят пять независимых экспертов, которые рассматривают сообщения об исчезнувших людях, поступившие от родственников или правозащитных организаций. Если сообщение отвечают ряду критериев, группа передает материалы государственным органам соответствующих стран и отправляет запрос на проведение расследования.

По данным ООН, в мире каждый год бесследно исчезают более десяти тысяч человек. Чаще всего случаи пропажи людей связаны с внутренними конфликтами, в которых участвуют вооруженные формирования и группировки.

Теги:
поиски, Расследование, Таджикистан, Кыргызстан, ООН



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019" – фото
Как работают пункты сбора помощи жителям Арыси
Иностранец отдал последнюю толстовку для жителей Арыси - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054