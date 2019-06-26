Эксперты ООН выяснят судьбу пропавших без вести в Кыргызстане и Таджикистане

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Эксперты ООН намерены расследовать исчезновения людей в Таджикистане и Кыргызстане, сообщает Центр новостей ООН.

Члены Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям посетят Кыргызстан в период с 25 по 30 июня, а затем отправятся в Таджикистан, где пробудут до 5 июля.

В рамках расследования эксперты узнают, какие меры власти Кыргызстана и Таджикистана принимают для предотвращения таких случаев и борьбы с ними. Кроме того, члены группы встретятся с родственниками пропавших, официальными представителями государств, сотрудниками неправительственных организаций и соответствующих учреждений ООН.

Ожидается, что итоговые доклады по результатам визитов будут представлены Совету ООН по правам человека в сентябре 2020 года в Женеве.

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Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям была создана в 1980 году. В ее состав входят пять независимых экспертов, которые рассматривают сообщения об исчезнувших людях, поступившие от родственников или правозащитных организаций. Если сообщение отвечают ряду критериев, группа передает материалы государственным органам соответствующих стран и отправляет запрос на проведение расследования.

По данным ООН, в мире каждый год бесследно исчезают более десяти тысяч человек. Чаще всего случаи пропажи людей связаны с внутренними конфликтами, в которых участвуют вооруженные формирования и группировки.