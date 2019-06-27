Абдулазиз Камилов поздравил журналистов с профессиональным праздником

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов поздравил журналистов в своем Instagram.
27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Абдулазиз Камилов выразил благодарность представителям СМИ за самоотверженный труд, за смелость и за стремление говорить правду.
Ежегодно, начиная с 1994 года, 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом первого Президента Ислама Каримова в июне 1993 года.