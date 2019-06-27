Абдулазиз Камилов поздравил журналистов с профессиональным праздником

27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Глава МИД выразил благодарность представителям СМИ за самоотверженный труд.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов поздравил журналистов в своем Instagram.

27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Абдулазиз Камилов выразил благодарность представителям СМИ за самоотверженный труд, за смелость и за стремление говорить правду.

Глава МИД подчеркнул уникаьность профессии журналиста. Их догл - словом влиять на общество, продвигать справедливость, способствовать пониманию не только между людьми, но и между странами.

Ежегодно, начиная с 1994 года, 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом первого Президента Ислама Каримова в июне 1993 года.