Узбекистан возобновляет движение поездов через Арысь

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" сообщила о возобновлении движения всех международных поездов через город Арысь Туркестанской области Казахстана.
В целях безопасности компания "Қазақстан темир жолы" приостановила движение поездов, в том числе пассажирских.
В результате ЧП в Арыси за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах. Жертвами трагедии стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.
Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.