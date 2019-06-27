Узбекистан возобновляет движение поездов через Арысь

Двадцать четвертого июня в казахстанской Арыси произошла серия взрывов боеприпасов. Движение поездов было приостановлено в целях безопасности.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" сообщила о возобновлении движения всех международных поездов через город Арысь Туркестанской области Казахстана.

Утром 24 июня в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали.

В целях безопасности компания "Қазақстан темир жолы" приостановила движение поездов, в том числе пассажирских.

В результате ЧП в Арыси за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах. Жертвами трагедии стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.