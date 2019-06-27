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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поздравил журналистов с праздником и предостерег от корысти и лжи

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Двадцать седьмого июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с их профессиональным праздником.

"Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и пожелать успехов в вашей нелегкой и благородной деятельности", — цитирует главу государства пресс-служба.

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Мирзиёев отметил, что в стране реализуются масштабные реформы по развитию средств массовой информации: совершенствуется законодательство, создаются условия для беспрепятственной работы.

Особого внимания, по мнению президента, заслуживает то, что в последнее время в СМИ усиливается тенденция к глубокому анализу позитивных изменений в жизни страны и конструктивной критике имеющихся проблем, что повышает эффективность реформ, уровень общественного контроля, социальной активности граждан. В результате руководители и ответственные лица будут действовать с учетом мнения людей.

Президент отметил, что уверенный в своем профессионализме руководитель не боится критики и считает сотрудничество со СМИ действенной формой диалога с гражданами, который способствует развитию страны.

"В то же время всем нам необходимо помнить, что различные споры и дебаты на информационном поле прежде всего должны быть основаны на достоверных фактах и объективности, проходить в рамках закона и этических норм, а не в целях корысти или личной мести, саморекламы. Нельзя допускать унижения личности, оскорбления чести и достоинства человека. Таким отрицательным явлениям — не место в нашем медиапространстве", — отметил президент.  

Глава государства заявил, что в республике будет продолжена работа по укреплению гарантий свободы деятельности СМИ, достойной оценке и стимулированию труда журналистов.

Теги:
Узбекистан, журналисты, праздник, Шавкат Мирзиёев



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