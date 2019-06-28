МИД предупредил узбекистанцев о запрете на ввоз мяса в Корею

Штраф за незаконный ввоз продукции составит свыше четырех тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. МИД предупредил узбекистанцев, собирающихся в Южную Корею, о запрете на ввоз различных продуктов в страну.

Таки меры приняты Агентством карантина и инспекции животных и растений Кореи для предотвращения появления в стране Африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

С 1 июня в Южную Корею нельзя завозить мясные продукты, молоко, сыр, масло, яйца и корм для домашних животных.

В случае попытки незаконного ввоза с нарушителя взимается штраф в пять миллионов корейских вон (свыше четырех тысяч долларов).

За неоплаченный штраф Корея запрещает повторный въезд в страну сроком на пять лет.