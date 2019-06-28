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Фотографии и одежда в музее, созданном на территории бывшего концентрационного лагеря

В музее памяти жертв Холокоста в Вашингтоне появится раздел Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Раздел организуют по итогам совместной работы музея и Агентства "Узархив".

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов встретился с директором Мемориального музея памяти жертв Холокоста (USHMM) Сарой Блумфильд. Об этом передает МИД.

Мужчина на фоне фотографии, на которой изображены узники гетто
AP Photo/Vadim Ghirda
В центре Бреста обнаружены останки около 600 узников гетто

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 20 тысяч артефактов.

По итогам совместной работы с Агентством "Узархив" USHMM намерен организовать специальный уголок в американском музее, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин.

"Несомненно, весь мир должен знать данный вклад Узбекистана, который стал домом для миллионов представителей разных национальностей, в том числе сотен тысяч евреев", - сказала Блумфильд.

Узбекистан и США планируют провести официальную церемонию открытия этого раздела.

Теги:
Узбекистан, холокост, США



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