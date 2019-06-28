В музее памяти жертв Холокоста в Вашингтоне появится раздел Узбекистана

Раздел организуют по итогам совместной работы музея и Агентства "Узархив".

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов встретился с директором Мемориального музея памяти жертв Холокоста (USHMM) Сарой Блумфильд. Об этом передает МИД.

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 20 тысяч артефактов.

По итогам совместной работы с Агентством "Узархив" USHMM намерен организовать специальный уголок в американском музее, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин.

"Несомненно, весь мир должен знать данный вклад Узбекистана, который стал домом для миллионов представителей разных национальностей, в том числе сотен тысяч евреев", - сказала Блумфильд.

Узбекистан и США планируют провести официальную церемонию открытия этого раздела.