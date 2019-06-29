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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством нового аэропорта

Президент проверил, как строят аэропорт Ташкент-Восточный

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Воздушная гавань будет предназначена для бизнес-авиации.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проверил, как строят аэропорт на базе аэродрома "Ташкент-Восточный". Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

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© Flickr/ Jay Plemon
Немецкая компания поможет строить аэропорт Ташкент-Восточный

В новой воздушной гавани будут оказывать услуги гражданской (деловой) авиации. Здесь появятся две взлетно-посадочные полосы, ангары и перроны, а также терминалы, которые способны обслуживать тысячу пассажиров в час.

Глава Узбекистана подчеркнул, что этот аэропорт должен получиться всесторонне продуманным, качественным и безопасным.

Планируется, что аэропорт Ташкент-Восточный запустят к 2021 году.

Ранее стало известно, что Узбекистан до конца 2022 года реконструирует международный аэропорт "Ташкент". Планируется обновить пассажирский терминал, места стоянки судов, построить новый ангар для Dreamliner и здание кетринга. Кроме того, изучается вопрос возведения отеля и многоярусной парковки.

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Теги:
аэропорт, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Узбекистан



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