Президент проверил, как строят аэропорт Ташкент-Восточный

Воздушная гавань будет предназначена для бизнес-авиации.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проверил, как строят аэропорт на базе аэродрома "Ташкент-Восточный". Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

В новой воздушной гавани будут оказывать услуги гражданской (деловой) авиации. Здесь появятся две взлетно-посадочные полосы, ангары и перроны, а также терминалы, которые способны обслуживать тысячу пассажиров в час.

Глава Узбекистана подчеркнул, что этот аэропорт должен получиться всесторонне продуманным, качественным и безопасным.

Планируется, что аэропорт Ташкент-Восточный запустят к 2021 году.

Ранее стало известно, что Узбекистан до конца 2022 года реконструирует международный аэропорт "Ташкент". Планируется обновить пассажирский терминал, места стоянки судов, построить новый ангар для Dreamliner и здание кетринга. Кроме того, изучается вопрос возведения отеля и многоярусной парковки.