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Девушка в колл-центре

МЧС Узбекистана с 1 июля запускает диспетчерскую службу для глухих

© Sputnik / Арсений Горшенин
Общество
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Новую структуру образовали в МЧС согласно постановлению президента.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В МЧС Узбекистана с 1 июля заработает диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В службе будут работать профессиональные сурдопереводчики. 

"В случае, если человек с проблемами слуха и речи попал в сложную ситуацию и нуждается в помощи, то он легко может обратиться в диспетчерскую МЧС, которая оснащена всеми необходимыми средствами связи", - говорится в сообщении.

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Служба будет работать круглосуточно и сможет принимать видеовызовы, текстовые сообщения и вызовы посредством специализированного программного обеспечения.

Теги:
глухонемые, МЧС Узбекистана, Узбекистан



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