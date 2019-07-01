Для семей узбекистанских пограничников построены детские сады

Помимо того, в самих детских садах есть все, что необходимо детям, это также содействует вопросу занятости жен пограничников.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Для детей пограничников военных постов пограничных войск Службы государственной безопасности, отдаленных от городов и районных центров Сурхандарьинской области, построены детские сады, сообщает УзА.

"Строящиеся на отдаленных от районного центра пограничных заставах детские сады для детей военнослужащих способствуют обеспечению их спокойствия за свою семью. Это обеспечивает строгое соблюдение правил личной безопасности на пограничных постах, дети остаются под присмотром и предотвращается возможность возникновения непредвиденных ситуаций с ними. У детей, посещающих детский сад, шире мировоззрение и круг мышления и более качественная подготовка к школе. Для этого в наших детских садах созданы все условия", - сказал офицер З.Исламов.

По его словам, создаваемые детские сады на пограничных заставах также содействуют вопросу занятости жен пограничников.

В построенный на территории одного из пограничных постов Музрабадского района детский сад были приняты 12 детей от 3 до 6 лет.

Прием заявок на поступление в детский сад приостановлен >>

"Ближайшее дошкольное образовательное учреждение расположено в десяти километрах от нашего пограничного поста. Это создавало проблемы для охвата наших детей дошкольным образованием. Теперь в нашем маленьком военном городке открылся филиал данного ДОУ, и вопрос решился сам собой. Мы очень довольны таким вниманием. Наш трехлетний сын Йигитали и шестилетняя дочь Гулноза ходят каждый день в садик, расположенный рядом с нашим домом, весело проводят время и получают знания. А самое главное, они под надежным присмотром в течение дня", - говорит проходящий службу по контракту младший сержант О.Шотураев.

"Часто мальчики бывают непоседами. Наш сын в любую погоду выходил из дома поиграть с соседскими ребятами. А сейчас с утра идет в детский садик. Дети под наблюдением воспитателя все вместе играют на детской площадке. До обеда сын занимается в прохладном кабинете, потом возвращается домой, обедает и мы укладываем его спать. Проснувшись, снова отправляется в садик и продолжает занятия. Здесь есть игрушки, телевизор, учебные принадлежности. Дети очень довольны и мы спокойны", - говорит Н.Жалолова, жена проходящего службу по контракту рядового М.Жалолова.

Издание напоминает, что в строящихся на приграничных территориях с соседними государствами детских садах есть все необходимое оборудование, учебные принадлежности для проведения занятий. В настоящее время принимаются необходимые меры по ремонту действующих строений и строительству плавательных бассейнов, столовых, комнат отдыха, душевых.