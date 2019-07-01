Людям с проблемами речи и слуха помогут в МЧС

Новая служба образована при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане запущена диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц, с проблемами речи и слуха, сообщает МЧС республики.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в новообразованную службу приглашена группа профессиональных сурдопереводчиков.

Специалисты обязаны помочь людям с проблемами слуха и речи, попавшим в сложную ситуацию. Помощь будет осуществляться по телефонам горячей линии , а также через мессенджеры и другие средства связи.