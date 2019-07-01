13:04 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск

Людям с проблемами речи и слуха помогут в МЧС

© ХS
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Новая служба образована при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане запущена диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц, с проблемами речи и слуха, сообщает МЧС республики.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в новообразованную службу приглашена группа профессиональных сурдопереводчиков.

Специалисты обязаны помочь людям с проблемами слуха и речи, попавшим в сложную ситуацию. Помощь будет осуществляться по телефонам горячей линии , а также через мессенджеры и другие средства связи.

© МЧС Узбекистана
Диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи
Теги:
служба безопасности, служба поддержки, проишествие, горячая линия, МЧС Узбекистана, МЧС, инвалиды, речь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
Завернутого в пластиковый пакет ребенка спасли в США
Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054