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Волонтеры сортируют и упаковывают вещи

Мигранты собрали вещи для пострадавших в наводнении в Иркутске - видео

© Sputnik / Екатерина Соловьева
Общество
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У мужчины, который снимал данное видео появилась вера в человечество . О том, как мигранты собирали вещи для нуждающихся - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Выходцы из Центральной Азии - работники рынка "Китай-город" в Иркутске собрали вещи для пострадавших в наводнении, сообщает Mash.

По словам мужчины, который снимал видео, таджикистанцы и русские заполнили вещами ему всю машину ровно за одну минуту.

"Заехал в "Китай-город", попросил ребят помочь тем, кто пострадал от наводнения. Я клянусь, они мне всю машину вещами и обувью забили. Русская девушка тут тоже работает и еще мне багажник вещами заполнила. Все люди соболезнуют и помогают! Не все люди такие плохие! Вот оно - истинное лицо!", - рассказал мужчина.

Напомним,  число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек. В регионе на этой неделе объявлен режим чрезвычайного положения. В Иркутскую область в ночь на воскресенье прилетел президент России Владимир Путин.

Всего было подтоплено почти 4,2 тысячи жилых домов, в которых проживает более 10 тысяч человек.

Теги:
благотворительность, наводнение, видеоролик, Видео, рынок, Мигранты, Центральная Азия, Центральная Азия, Иркутск



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