Узбекистанка взяла главный приз на международном конкурсе в Казахстане

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанка Софья Усова получила главный приз на международном фестивале. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

На конкурсе девушка завоевала награду в категории Miss. Как стало известно, конкурс состоял из нескольких этапов. Среди них: показ в национальном костюме, представление моделей в вечернем образе и конкурс талантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от XVIII.V.MMII (@ssofaa18) 28 Июн 2019 в 8:13 PDT

За главный приз боролись девушки из России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Более 50 конкурсанток в разных категориях собрались 27 и 29 июня на одной площадке. Семнадцатилетняя Софья Усова теперь будет представлять Узбекистан на конкурсе в Москве.