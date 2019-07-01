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Узбекистанка взяла главный приз на международном конкурсе в Казахстане

© Instagram
Общество
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Софья Усова одержала победу в номинации Miss на фестивале Fashion House International Kazakhstan 2019.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанка Софья Усова получила главный приз на международном фестивале. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

На конкурсе девушка завоевала награду в категории Miss. Как стало известно, конкурс состоял из нескольких этапов. Среди них: показ в национальном костюме, представление моделей в вечернем образе и конкурс талантов. 

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Публикация от XVIII.V.MMII (@ssofaa18)

За главный приз боролись девушки из России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Более 50 конкурсанток в разных категориях собрались 27 и 29 июня на одной площадке. Семнадцатилетняя Софья Усова теперь будет представлять Узбекистан на конкурсе в Москве.

Теги:
красота, Казахстан, Казахстан, конкурс талантов, конкурс красоты, Конкурс



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