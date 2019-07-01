В Узбекистане бумажные пенсионные книжки перевели в электронный формат

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанцам больше не нужно заводить накопительные пенсионные книжки, сообщается на официальном Telegram-канале Агентства государственных услуг.
Вся информация о состоянии средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете, доступна в режиме онлайн. Для ее получения нужно пройти по этой ссылке (пока что она открывается только с мобильных устройств), ввести паспортные данные, персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ) и номер телефона.
Открытие индивидуальных накопительных пенсионных счетов и накопительной пенсионной книжки предусмотрено статьями 8 и 9 закона "О накопительном пенсионном обеспечении граждан".
Ранее сообщалось, что в республике упростили правила оформления пенсии по возрасту. Соответствующий приказ прошел регистрацию в Министерстве юстиции республики. Отныне при назначении выплат не требуется справка с места жительства.