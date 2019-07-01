21:37 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Espionaje cibernético (imagen referencial)

В Узбекистане бумажные пенсионные книжки перевели в электронный формат

© Foto : Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
16101

Всю информацию о состоянии средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете, теперь можно получить онлайн.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанцам больше не нужно заводить накопительные пенсионные книжки, сообщается на официальном Telegram-канале Агентства государственных услуг.

Вся информация о состоянии средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете, доступна в режиме онлайн. Для ее получения нужно пройти по этой ссылке (пока что она открывается только с мобильных устройств), ввести паспортные данные, персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ) и номер телефона.

В Узбекистане бумажные пенсионные книжки перевели в электронный формат
© Скриншот / http://cabinet.xb.uz:82/
В Узбекистане бумажные пенсионные книжки перевели в электронный формат

Открытие индивидуальных накопительных пенсионных счетов и накопительной пенсионной книжки предусмотрено статьями 8 и 9 закона "О накопительном пенсионном обеспечении граждан".

Ранее сообщалось, что в республике упростили правила оформления пенсии по возрасту. Соответствующий приказ прошел регистрацию в Министерстве юстиции республики. Отныне при назначении выплат не требуется справка с места жительства.

Теги:
электронная система, Узбекистан, пенсия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу
Жажда скорости по-узбекски: GRAND PRIX TASHKENT 2019 в Ташкенте — фото
«GRAND PRIX TASHKENT - 2019»
Жара и скорость: Гран При по картингу в Ташкенте — захватывающее видео
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054