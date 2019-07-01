Цены на товары и услуги в Узбекистане впервые снизились с начала года

В июне зарегистрировано снижение среднего уровня цен на рынке и дефляция за месяц составила 0,5 %.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Согласно данным в отчете государственный комитета по статистике, в июне 2019 впервые зафиксирована дефляция. Снижение среднего уровня цен на товары и услуги составила 0,5 %.

Это случилось в июне — средний уровень цен снизился, и дефляция составила 0,5%. Уровень цен на продовольственные товары снизился на 1,8%, а непродовольственные товары наоборот, стали дороже на 0,6%. А средняя стоимость услуг выросла на на 0,7%.

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Напомним, что недавно в Узбекистане в три раза взлетели цены на лук. В то время как килограмм картофеля можно купить за 2 тысячи сумов, за лук нового урожая придется выложить уже 3,5 тысячи.