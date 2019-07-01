Какие земли можно приватизировать в Узбекистане

До 1 июля приватизация участков в стране была запрещена, их предоставляли только в долгосрочную аренду.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, какие земли в Узбекистане могут приватизировать физические и юридические лица.

В республике с 1 июля разрешена приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения. Так, физические лица (граждане страны) вправе приватизировать земли, выделенные для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого помещения, а юридические (резиденты Узбекистана) — земли, на которых расположены здания и сооружения, объекты промышленной инфраструктуры.

Решение о приватизации принимают органы госвласти на местах на основании заявлений физических и юридических лиц. отмечается в указе президента Шавката Мирзиёева.

Приватизированные участки неприкосновенны и находятся под защитой государства в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников".

Приватизация осуществляется только при наличии кадастровых документов и на платной основе.

В 2017 году Мирзиёев утвердил список не подлежащих приватизации предприятий, в том числе в горно-металлургической и нефтегазовой отрасли. В этот перечень, в частности, вошли ГУП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК, крупнейший производитель золота и урановый монополист в Узбекистане), АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, единственный производитель меди в стране), АО "Узбекский металлургический комбинат".