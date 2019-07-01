Не только диплом: филиал университета Губкина наградил юбилейного студента

В этом году вуз подготовил 147 молодых специалистов, 33 из них закончили учебу с красным дипломом.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина вручили дипломы молодым специалистам, а юбилейному, тысячному выпускнику досталась еще и внушительная денежная премия, сообщает пресс-служба вуза.

Поздравить новоиспеченных специалистов с выходом в большую профессиональную жизнь пришли не только представители Минэнерго Узбекистана, но и гости из ведущих отечественных и российских нефтегазовых компаний: "Узбекнефтегаз", "Лукойл", "Газпром", "ERIELL".

В этом году филиал выпустил юбилейного, тысячного специалиста — им стал Бехзод Ахмеджанов. Помимо диплома молодой человек получил еще и подарочный сертификат на 5 миллионов сумов.

По итогам учебного года 33 студента сдали все экзамены на отлично, а всего вуз подготовил 147 специалистов в нефтегазовой отрасли.

В сентябре университет откроет свои двери для более чем 260 студентов, которые будут обучаться по 7 направлениям промышленности.

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начал свою работу в Ташкенте в 2007 году. За 12 лет университет подготовил свыше одной тысячи профессиональных кадров в нефтегазовой сфере.