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Студентам университета им. Губкина вручили дипломы об окончании Вуза

Не только диплом: филиал университета Губкина наградил юбилейного студента

Пресс-служба университета
Общество
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В этом году вуз подготовил 147 молодых специалистов, 33 из них закончили учебу с красным дипломом.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина вручили дипломы молодым специалистам, а юбилейному, тысячному выпускнику досталась еще и внушительная денежная премия, сообщает пресс-служба вуза.

Поздравить новоиспеченных специалистов с выходом в большую профессиональную жизнь пришли не только представители Минэнерго Узбекистана, но и гости из ведущих отечественных и российских нефтегазовых компаний: "Узбекнефтегаз", "Лукойл", "Газпром", "ERIELL".

В этом году филиал выпустил юбилейного, тысячного специалиста — им стал Бехзод Ахмеджанов. Помимо диплома молодой человек получил еще и подарочный сертификат на 5 миллионов сумов.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Максим Богодвид
Сколько студентов примет филиал университета им. Губкина в Ташкенте

По итогам учебного года 33 студента сдали все экзамены на отлично, а всего вуз подготовил 147 специалистов в нефтегазовой отрасли.

В сентябре университет откроет свои двери для более чем 260 студентов, которые будут обучаться по 7 направлениям промышленности.

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начал свою работу в Ташкенте в 2007 году. За 12 лет университет подготовил свыше одной тысячи профессиональных кадров в нефтегазовой сфере.

Теги:
нефтегазовая отрасль, Образование, Университет, Узбекистан



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