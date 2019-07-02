Недолгая радость: аномальная жара покинет Узбекистан на пару дней

Жара совсем ненадолго покинет Узбекистан, однако ночью температура все равно составит около 20-30 градусов.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. С середины этой недели аномальную жару в Узбекистане ненадолго сменят дожди и грозы, сообщает Узгидромет.

Известно, что уже со среды жара резко сменится дождями и грозами, но сегодня узбекистанцам придется еще потерпеть изнуряющую жару в 45 градусов.

По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь и гроза с понижением температуры до +28 − +33 градусов.

По Бухарской и Навоийской областям температура воздуха тоже начнет снижаться – в дневные часы до +33 − +38 градусов.

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Однако жара спадет лишь на время - к выходным снова воздух прогреется в среднем по республике до +40 градусов в дневные часы.

Напомним, в середине июня Узбекистан также покидал зной: в республике прошли дожди и температура опускалась до 15 градусов ночью.

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А вот в начале июня Узбекистан накрыла стихия - ливни, град, гром и молния, которые сопровождались затоплениями и падающими деревьями.