Абитуриенты под контролем: камеры и глушители связи установят в вузах

Самый маленький зал для прохождения тестов будет вмещать в себя 240 мест, а самый большой - 1710.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В этом году в Узбекистане процесс поступления абитуриентов в вузы будут контролировать свыше 1150 камер и 120 глушителей связи, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Государственный центр тестирования (ГЦТ).

По словам издания, самый большой зал рассчитан на 1710, а самый маленький – на 240 мест.

Ежедневно абитуриенты (свыше 38 тысяч) будут проходить тестовые испытания в две смены.

В местах приема экзаменов будут работать 2554 наблюдателя.

Также уже установлено 289 кондиционеров и ожидается еще 198. Дополнительно приобретено порядка 16,1 тысячи столов и стульев.

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Напомним, Государственный центр тестирования (ГЦТ) еще в марте опубликовал примерные варианты тестовых заданий для вступительных экзаменов в бакалавриат высших образовательных учреждений.

На сайте ГЦТ размещены тесты по узбекскому, каракалпакскому, русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, истории, а также английскому, немецкому и французскому языку.

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В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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Все экзамены пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

При проверке абитуриентов перед тестами будут использоваться специальные средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы и мониторы.

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В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.