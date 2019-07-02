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Береги автомобиль: хокимият Ташкента предупреждает граждан

© ВОДИТЕЛИ ТАШКЕНТА
Общество
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Сегодня в столице ожидается ураганный ветер.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента предупредил горожан о возможном сильном ветре в своем Telegam.

Сегодня в столице ожидается сильный ветер и переменная облачность. Как говорится в сообщении, температура днем составит 40-42 градуса, однако возможен сильный ураганный ветер. Ветер ожидается восточный 15-20 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. 

© Хокимият Ташкента
Во время сильных порывов ветра не находитесь под деревьями сами и не оставляйте свои автомобили.

Как напоминают в столичной администрации, не стоит оставлять машины под деревьями во время сильного ветра.

Теги:
деревья, ураган, ветер



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