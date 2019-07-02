Береги автомобиль: хокимият Ташкента предупреждает граждан

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента предупредил горожан о возможном сильном ветре в своем Telegam.

Сегодня в столице ожидается сильный ветер и переменная облачность. Как говорится в сообщении, температура днем составит 40-42 градуса, однако возможен сильный ураганный ветер. Ветер ожидается восточный 15-20 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с.

© Хокимият Ташкента Во время сильных порывов ветра не находитесь под деревьями сами и не оставляйте свои автомобили.

Как напоминают в столичной администрации, не стоит оставлять машины под деревьями во время сильного ветра.