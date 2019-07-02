Бьюти-блогер облысела во время эксперимента в прямом эфире – видео

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Американский бьюти-блогер Лори Фейт лишилась волос из-за релаксанта во время прямого эфира в Instagram.

Как пишет Insider, 18-летняя девушка, которая всегда любила меняла цвет волос и прически, решила провести очередной beauty-эксперимент. Сначала она самостоятельно высветлила волосы, а потом решила дать им "отдохнуть" и нанесла релаксант — это средство используют для того чтобы смягчить и выпрямить волосы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith) 6 Май 2019 в 5:58 PDT

Однако блогер не рассчитала интенсивность средства. Она поняла, что сожгла волосы, когда провела по ним расческой.

Девушка побежала в ванную, чтобы смыть релаксант, однако было слишком поздно. Она облысела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith) 25 Июн 2019 в 4:15 PDT

Какое-то время блогер пребывала в шоке, но после нашла силы, чтобы сделать оптимистичный вывод.

"Никогда не думала, что зайду так далеко. Я рассчитывала на то, что у меня будет очень короткая стрижка, не более. Но я уже знаю, что эта ошибка пойдет мне на пользу — мои волосы наконец-то вырастут естественного цвета", — сказала Фейт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith) 25 Июн 2019 в 5:01 PDT

Подписчики поддержали девушку и заверили ее, что она по-прежнему прекрасна.