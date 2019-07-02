Узбекистанский производитель будет судиться с антимонопольным комитетом

Пользователи в социальных сетях подняли шум, заявив, что данная компания копирует дизайн известных брендов не в первый раз.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Компания не согласна с решением Антимонопольного комитета и обратилась в суд, сообщает УзА.

Ранее компанию-производителя Torimed Pharm решением Антимонопольного комитета обязали прекратить продажу зубной пасты Galaxy, так как у этого продукта было схожее оформление с брендом пасты Colgate.

Антимонопольный комитет Сравнение зубной пасты Galaxy со схожим брендом Colgate

Однако Torimed Pharm обратилась в суд, с просьбой признать решение комиссии неправомерным.

Пользователи в социальных сетях подняли шум, заявив, что данная компания копирует дизайн известных брендов не в первый раз.

В Telegram-сообществе Troll.uz привели примеры еще нескольких случаев схожего дизайна.

© Troll.uz Сравнение двух схожих брендов

Это не первый случай поразительного сходства между узбекскими и зарубежными брендами. Ранее The Coca-Cola Company при помощи Антимонопольного комитета заставила сменить этикетку производителей напитка Frutto Cola от ООО NORIN BOTTLERS.

Найди хотя бы одно отличие: как в Узбекистане "делают" рекламу - видео >>>

Американская компания сообщила комитету, что некоторые элементы этикетки напитка Frutto Cola схожи с зарегистрированными ранее товарными знаками Coca-Сola.