Узбекистанцы смогут сдать экзамен по русскому языку в Ургенче

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ургенче может открыться центр по оказанию помощи в сдаче экзамена по русскому языку выезжающим в Россию гражданам Узбекистана.
Как сообщил советник министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Алексей Дамакин, это будет совместный проект Астраханского государственного технического университета (АГТУ) и Ургенчского государственного университета имени Аль-Хорезми.
По словам начальника международного отдела АГТУ Евгении Юкиной, на базе астраханского вуза уже работает Центр по изучению русского языка, где иностранные граждане могут пройти дистанционные курсы повышения квалификации и получить сертификат о знании русского языка.
"Мы надеемся создать совместный центр с Ургенчским госуниверситетом, чтобы помочь в сдаче экзамена и получении сертификата, который граждане Узбекистана могут получить при въезде в Россию", — рассказала она.
Более того, по ее словам, в Ташкенте может открыться филиал АГТУ.
Также в АГТУ действует специальная программа для соотечественников, чьи предки родились на территории бывшего Советского Союза. Они могут получить высшее образование бесплатно.
Ранее профессор Российского университета дружбы народов Марина Мосейкина рассказала, что в 40 российских регионах для мигрантов работают 680 центров по приему экзаменов. В этих заведениях также проходят подготовительные курсы по русскому языку и истории РФ.