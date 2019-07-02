Узбекистанцы смогут сдать экзамен по русскому языку в Ургенче

Астраханский государственный технический университет и Ургенчский государственный университет имени Аль-Хорезми намерены создать центр, где узбекистанцы смогут сдать экзамен по русскому языку.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ургенче может открыться центр по оказанию помощи в сдаче экзамена по русскому языку выезжающим в Россию гражданам Узбекистана.

Как сообщил советник министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Алексей Дамакин, это будет совместный проект Астраханского государственного технического университета (АГТУ) и Ургенчского государственного университета имени Аль-Хорезми.

Планы по его открытию обсуждались на круглом столе "Перспективы сотрудничества России и Узбекистана: гуманитарный вектор", прошедшем на днях в Ургенчском госуниверситете.

По словам начальника международного отдела АГТУ Евгении Юкиной, на базе астраханского вуза уже работает Центр по изучению русского языка, где иностранные граждане могут пройти дистанционные курсы повышения квалификации и получить сертификат о знании русского языка.

"Мы надеемся создать совместный центр с Ургенчским госуниверситетом, чтобы помочь в сдаче экзамена и получении сертификата, который граждане Узбекистана могут получить при въезде в Россию", — рассказала она.

Более того, по ее словам, в Ташкенте может открыться филиал АГТУ.

Иностранных граждан АГТУ готовит с 1955 года. Его выпускники работают в 98 странах мира. На сегодняшний день там учатся около двух тысяч иностранцев из 50 стран. Среди них 25 студентов Ташкентского аграрного университета, которые в итоге должны получить двойные дипломы.

Также в АГТУ действует специальная программа для соотечественников, чьи предки родились на территории бывшего Советского Союза. Они могут получить высшее образование бесплатно.

Ранее профессор Российского университета дружбы народов Марина Мосейкина рассказала, что в 40 российских регионах для мигрантов работают 680 центров по приему экзаменов. В этих заведениях также проходят подготовительные курсы по русскому языку и истории РФ.