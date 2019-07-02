В Узбекистане ярко отметят Международный Олимпийский день

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане 6 июля пройдут народные гулянья посвященные Международному Олимпийскому дню. Как говорится в протоколе собрания Кабинета Министров от 26 июня, в этот день будут организованы спортивно-развлекательный мероприятия во всех парках и скверах республики.
В дошкольных учреждениях, в школах, лицеях, колледжах и вузах будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия. В Спортивных школах и интернатах олимпийского резерва пройдут соревнования и мастер-классы, а известные артисты выступят во всех парках культуры и отдыха.
Расписание основных мероприятий в Ташкенте:
- В Национальном парке имени Алишера Навои, с 08:00 до 11:00 пройдут соревнования по легкой атлетике, дзюдо, бокс и тхэквондо.
- В сквере Амира Темура с 09:00 до 11:00 пройдут соревнования по картингу и мотокроссу, На берегу канала Анҳор – по плаванию на байдарках и каноэ.
- В это же время по улице Амира Темура пройдет конный парад;
- Завершатся народные гулянья вечерним гала-концертом на "Хумо Арене" с участием знаменитых актеров и эстрадных артистов.