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Праздничные гуляния, посвященные дню Независимости Узбекистана

В Узбекистане ярко отметят Международный Олимпийский день

© Информационное агентство Jahon
Общество
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Завершатся народные гулянья вечерним гала-концертом на Хумо Арена с участием знаменитых актеров и эстрадных артистов.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане 6 июля пройдут народные гулянья посвященные Международному Олимпийскому дню. Как говорится в протоколе собрания Кабинета Министров от 26 июня, в этот день будут организованы спортивно-развлекательный мероприятия во всех парках и скверах республики.

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Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Народные гулянья пройдут под лозунгом "Дорога в Токио". Праздник начнется одновременно по всей республике 6 июля в 8 часов, 8 минут и 8 секунд и закончится красочным концертом в 19 часов, 7 минут и 7 секунд. Более того, этот день в Узбекистане будет объявлен днем без автомобиля. Всем гражданам рекомендуется отказаться от авто и передвигаться пешком или на велосипеде.

В дошкольных учреждениях, в школах, лицеях, колледжах и вузах будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия. В Спортивных школах и интернатах олимпийского резерва пройдут соревнования и мастер-классы, а известные артисты выступят во всех парках культуры и отдыха.

Расписание основных мероприятий в Ташкенте:

  • В Национальном парке имени Алишера Навои, с 08:00 до 11:00 пройдут соревнования по легкой атлетике, дзюдо, бокс и тхэквондо.
  • В сквере Амира Темура с 09:00 до 11:00 пройдут соревнования по картингу и мотокроссу, На берегу канала Анҳор – по плаванию на байдарках и каноэ.
  • В это же время по улице Амира Темура пройдет конный парад;
  • Завершатся народные гулянья вечерним гала-концертом на "Хумо Арене" с участием знаменитых актеров и эстрадных артистов.
Теги:
Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020, олимпиада, Международный олимпийский комитет



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