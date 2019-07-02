В Узбекистане ярко отметят Международный Олимпийский день

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане 6 июля пройдут народные гулянья посвященные Международному Олимпийскому дню. Как говорится в протоколе собрания Кабинета Министров от 26 июня, в этот день будут организованы спортивно-развлекательный мероприятия во всех парках и скверах республики.

Народные гулянья пройдут под лозунгом "Дорога в Токио". Праздник начнется одновременно по всей республике 6 июля в 8 часов, 8 минут и 8 секунд и закончится красочным концертом в 19 часов, 7 минут и 7 секунд. Более того, этот день в Узбекистане будет объявлен днем без автомобиля. Всем гражданам рекомендуется отказаться от авто и передвигаться пешком или на велосипеде.

В дошкольных учреждениях, в школах, лицеях, колледжах и вузах будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия. В Спортивных школах и интернатах олимпийского резерва пройдут соревнования и мастер-классы, а известные артисты выступят во всех парках культуры и отдыха.

Расписание основных мероприятий в Ташкенте: