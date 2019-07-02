Стрессы и недоедание: чем еще опасно для ребенка незаконное посещение детсада

Власти призвали родителей ставить на первое место безопасность своих малышей и не отдавать их в детсады без направлений.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования (МДО) рассказали, каким опасностям подвергают своих малышей родители, отдавая их в детские сады на незаконных условиях.

В прошлом году сотрудники Службы внутреннего аудита МДО выявили более тысячи таких ребят, а в первом квартале этого года — свыше трехсот. Среди них малыши до трех лет.

"Помните, что администрация и педагоги дошкольных образовательных учреждений не несут ответственности за неоформленных воспитанников. Зимой аудиторы МДО находили их в холодных залах и кладовых, беседках во дворе. Иногда на детях не было теплой верхней одежды, так как их выводили из группы второпях", — отметил начальник Службы внутреннего аудита, финансового и правового контроля МДО Дилшод Норматов.

В частности, при проверке детского сада №58 в Самарканде шестьдесят ребят были обнаружены в строящемся здании около учреждения. Судя по фото, их отвели туда в одном нижнем белье.

© Пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана Дети, обнаруженные в строящемся здании около ДОО №58 в Самарканде

Кроме того, в группах, где есть дети без направлений, недоедают все малыши — в том числе и те, кто посещает учреждение на законных основаниях.

"Работники кухни получают продукты, исходя из официальной численности групп. На каждого ребенка, согласно установленным нормам, выделяется определенное количество мяса, круп, молока. Образно говоря, продуктов выделяется на 30 воспитанников, а готовая еда делится на 35 порций. В итоге все дети в группе недополучают необходимый для развития объем питательных веществ", — сказал Норматов.

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Что касается платы за неоформленных детей, то она поступает заведующим детсадов. Таким образом, родители своими действиями поощряют коррупцию.

"Министерство дошкольного образования понимает, что случаи незаконного посещения детских садов вызваны нехваткой мест. Мы активно работаем над открытием новых ДОО и внедрением альтернативных форм дошкольного образования. Пока эта проблема полностью не решена, мы просим родителей ставить на первое место безопасность своих детей", — отметил Дилшод Норматов.

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В настоящее время в Узбекистане работают восемь тысяч детсадов, что на 53% превышает показатель 2017 года. Государственных стало больше на 812, негосударственных — на две тысячи. Резкий рост количества последних обусловлен появлением 1,2 тысячи семейных ДОО. В министерстве отметили, что принятые меры позволили довести процент охвата детей дошкольным образованием до 38,1% (против 27,7% в 2017 году).