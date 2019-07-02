Американцы намерены поставить новое оборудование в узбекские больницы

Предварительно эксперты из США выяснят, в каком оборудовании нуждаются медучреждения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Эксперты американской благотворительной организации Project C.U.R.E. (Commission on Urgent Relief and Equipment) приедут в Узбекистан для того, чтобы оценить потребности больниц республики.

Как пишет пресс-служба МИД, американцы хотят выяснить, какое оборудование необходимо поставить в местные медучреждения.

На днях на этому поводу состоялась встреча посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с президентом Project C.U.R.E. Дугласом Джексоном.

Стороны договорились, что Вахабов в июле посетит Центр распределения Project C.U.R.E. в Филадельфии.

Project C.U.R.E. создан в 1987 году с целью содействия развивающимся странам в преодолении нехватки современного медицинского оборудования. В настоящее время деятельность организации охватывает 135 стран мира.