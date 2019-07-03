Сказка в Бухаре: жители города побывали на празднике цветов

Люди увидели более 120 декораций и элементов, подготовленных из почти миллионов цветов - местных полевых, а также завезенных из различных уголков мира.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Бухаре на Площади фонтанов прошел праздник цветов, сообщает УзА.

Этот яркий праздник был организован по инициативе областного хокимията.

Жители Бухары и гости прибыли на площадь в 8 гектаров: люди могли насладиться красотами природы и послушать музыку.

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На мероприятии демонстрировались более 120 декораций и элементов, подготовленных из почти миллионов цветов - местных полевых, а также завезенных из различных уголков мира.

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Все композиции - плод фантазии, искусства и мастерства почти 130 предприятий, организаций, предпринимателей и ремесленников области: цветочная аллея, флаг и герб Узбекистана, символы Бухары, певчие птицы, герои сказок.

Напомним, в мае в Намангане в рамках 59-го традиционного фестиваля цветов высадили пять миллионов красивейших кустов.

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Событие побило все прошлогодние рекорды. Например, в 2018 году город украсили всего лишь три миллиона растений, в 2019 – уже пять миллионов.