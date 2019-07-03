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Строительство Tashkent City

Главный инженер Taskent City ответил на обвинения в плохом строительстве

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Как оказалось, никаких ошибок строители не сделали - главный инженер и проектировщик ответили жителям, которые беспокоились за здание.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. После того, как в узбекских соцсетях выложили снимок, на котором видно, что в строящемся здании Taskent City уровень потолков соседних блоков не соответствует друг другу, в компании ответили, что все это связано с концепцией, сообщает "Даракчи".

Главный инженер компании Real House Мирзоулугбек Холханов и проектировщик Яуз Ахмат Чал предоставили проектные документы, согласно которым на данном этаже будет расположена зона фуд-корта и именно поэтому ригель был завышен из-за необходимости перекрытия данной зоны.

Главный инженер Taskent City ответил на обвинения в плохом строительстве
© Даракчи
Главный инженер Taskent City ответил на обвинения в плохом строительстве

Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City. 

Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City >>

Сейчас на территории международного делового центра заложены фундаменты более чем 50 зданий. Активно ведется строительство Конгресс-холла и отеля Hilton.

Строительство Tashkent City: что нового произошло за пару месяцев - видео >>

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.

Теги:
фото, Социальная сеть, Строительство, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Tashkent City



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