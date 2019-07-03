Странная история: у Эргашева появились новые снимки после слухов о ДТП

Стоит заметить, что снимок, который несколько часов назад был выложен в Instagram - это старое фото Эргашева с ринга. А в Stories не слышно и не видно самого спортсмена.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Похоже, слухи о том, что узбекский боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП в Москве, не подтвердились.

Спортсмен несколько часов назад выложил в своем Instagram Stories из Майами, где спокойной провожает закат.

Также он выложил пост, где написал: "У меня в этой жизни еще много незаконченных дел. А я не из тех, кто сдается на полпути".

Напомним, узбекские СМИ пару дней назад писали, что Эргашев попал в ДТП в Москве и находится в клинике. Ходили даже слухи о том, что есть видео, где видно, как он лежит без сознания в трубкой во рту.

СМИ: боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП в Москве >>

Sputnik Узбекистан пытался связаться с его менеджером, однако он никак не прокомментировал этот слух и перестал отвечать на звонки.

Стоит заметить, что снимок, который несколько часов назад был выложен в Instagram - это старое фото Эргашева с ринга. А в Stories не слышно и не видно самого спортсмена - только закат.