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Лекарственные средства

Какие лекарства можно купить в Узбекистане через интернет

CC0 / Unsplash / Daily Nouri
Общество
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В республике изменились правила реализации лекарственных средств в Сети.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В Узбекистане поменяли порядок продажи лекарств через интернет.

Согласно постановлению правительства, в республике онлайн можно продавать лишь те лекарства, которые отпускаются без рецепта врача.

К торговле медицинскими препаратами допускаются только люди с фармацевтическим образованием.

Также при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Сети аптеки должны публиковать данные на своих веб-сайтах и в мобильных приложениях. В частности, должны быть указаны сведения о реализуемых лекарствах, инструкции по применению, цена, информация об их аналогах.

Кроме того, изменился отпуск лекарств по электронному рецепту. Фармацевту необходимо занести рецепт в Информационную систему контроля и учета движения фармацевтической продукции и подтвердить его электронной подписью.

Теги:
Интернет, лекарства, Медицина, аптека



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