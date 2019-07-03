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Силуэт вооружённого боевика

Пятерых узбекистанцев освободили от ответственности за связи с боевиками

AMER ALMOHIBANY / AFP
Общество
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Президент Узбекистана в сентябре прошлого года утвердил новый механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Пятеро граждан Узбекистана, обманом вовлеченных в запрещенные организации, освобождены от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Такое решение приняла Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. 

Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов
"По итогам заседания комиссия вынесла заключение об освобождении пяти лиц от уголовной ответственности", — отмечается в публикации.

Кроме того, члены комиссии обсудили, как вернуть оступившихся людей в Узбекистан и помочь им обрести достойное место в социуме.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на рассмотрении находятся еще восемь подобных обращений.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года утвердил новый механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. 

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© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане раскаявшимся террористам помогут встать на путь исправления
Узбекистанцы могут быть освобождены от ответственности при нескольких условиях. В частности, если они лично пришли с повинной, раскаялись и встали на путь исправления; были вовлечены в ряды запрещенных организаций путем обмана; не проходили специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности; не участвовали в финансировании международного терроризма.

Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной подаются в диппредставительства Узбекистана либо правоохранительные органы республики.

Все бывшие члены запрещенных организаций освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения вышеупомянутой комиссии.

Теги:
уголовное дело, Узбекистан, Генеральная прокуратура Узбекистана



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