Пятерых узбекистанцев освободили от ответственности за связи с боевиками

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Пятеро граждан Узбекистана, обманом вовлеченных в запрещенные организации, освобождены от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Такое решение приняла Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп.
Кроме того, члены комиссии обсудили, как вернуть оступившихся людей в Узбекистан и помочь им обрести достойное место в социуме.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день на рассмотрении находятся еще восемь подобных обращений.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года утвердил новый механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп.
Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной подаются в диппредставительства Узбекистана либо правоохранительные органы республики.
Все бывшие члены запрещенных организаций освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения вышеупомянутой комиссии.