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В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли кадровые назначения

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (320)
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В системе Генпрокуратуры назначили четверых новых руководителей.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли кадровые назначения.

Как сообщает пресс-служба госструктуры, Нодирбек Бойтемиров стал начальником Управления по обеспечению внутренней безопасности Генпрокуратуры республики.

Бойтемиров в 1995 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Ранее работал первым заместителем прокурора Хорезмской области.

Кроме того, Назаров Содикжон назначен на должность начальника Управления кадров Генпрокуратуры Узбекистана. До этого момента он работал в прокуратуре Сырдарьинской области.

Также Рахимов Шавкатжон возглавил Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры. Ранее он был заместителем начальника этого управления.

В соответствии с приказом генпрокурора Бердиалиев Содикжон стал руководителем Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел. До назначения он был замдиректора Бюро принудительного исполнения.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (320)
Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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