Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Вышинского до 15 июля

Новые прокуроры попросили дать им время на то, чтобы ознакомиться с материалами делами.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию. Об этом передает РИА Новости.

Ранее судьи сообщили, что процессуальное руководство приняло решение заменить двоих прокуроров по делу. Новые представители обвинения заявили, что не ознакомились с материалами дела и попросили о перерыве в заседании на несколько дней "до истечения меры пресечения" Вышинского.

"Коллегия, заслушав мнение всех участников постановила, удовлетворить ходатайство прокуроров, предоставить время должным образом подготовиться к следующему судебному заседанию, которое состоится 15 июля в 16.15 (совпадает с мск - ред.)", - заявила председательствующая судья.

Кроме того, судьи решили направить письмо руководству стороны обвинения, в котором просят обязать прокуроров подготовиться к заседанию по делу Вышинского "надлежащим образом".

Несколько членов националистической общественной организации С14 устроили акцию протеста против освобождения руководителя Вышинского возле здания Подольского суда. Они собрались около 17.00 мск (в это же время суд начал заседание по делу журналиста). Участники протеста не держали никакой политической символики или каких-либо плакатов, однако переодически выкрикивали оскорбительные высказывания.

Возле здания суда дежурили несколько полицейских. Они не пропускали националистов к автозаку, на котором привезли, а после заседания суда увезли Вышинского. После завершения заседания националисты разошлись. Обстановка возле здания суда была спокойной.

Вышинский: мое дело – позор Украины

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.