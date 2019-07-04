Рано радоваться: введение бодикамер для сотрудников ДПС отложили

Ранее сообщалось, что если у сотрудника отсутствует камера, водитель имеет право не предоставлять документы.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Решением Кабинета Министров № 556 от 03.07.2019 введение бодикамер для сотрудников ДПС и ППс отложено до января 2020 года.

Председателю комитета оборонной промышленности и заместителю министра обороны объявили выговор за нарушение сроков исполнения поручений президента.

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Ранее, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан предложило перенести инициативу по обязательному ношению камер инспекторами ДПС на начало следующего года.

В тексте документа также сказано, что без разрешения сотрудника запрещается размещать фото, аудио и видеоматериалы с его участием.

Как сообщалось, с 1 июня, инспектор обязан использовать мобильную видеокамеру во время несения службы. Он также должен предупредить водителя об использовании записи мобильной камеры, в качестве доказательства в случае его противоправного поведения.

Напомним, что ранее требование о включении фар днем отложили на 2 года.

Согласно новому постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.