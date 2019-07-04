Рано радоваться: введение бодикамер для сотрудников ДПС отложили

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Решением Кабинета Министров № 556 от 03.07.2019 введение бодикамер для сотрудников ДПС и ППс отложено до января 2020 года.
Председателю комитета оборонной промышленности и заместителю министра обороны объявили выговор за нарушение сроков исполнения поручений президента.
Введение школьной формы единого образца отложено на несколько лет >>>
Ранее, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан предложило перенести инициативу по обязательному ношению камер инспекторами ДПС на начало следующего года.
В тексте документа также сказано, что без разрешения сотрудника запрещается размещать фото, аудио и видеоматериалы с его участием.
Напомним, что ранее требование о включении фар днем отложили на 2 года.
Согласно новому постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.