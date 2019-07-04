В Самарканде на сутки отключат газ

Хокимият принес свои извинения за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Самарканде 8 июля с 8 часов утра до 18 часов вечера 9 июля, отключат газ, сообщает "Даракчи".

Согласно информации, это произойдет из-за подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года.

Администрация "Самарканд шахаргаз" заявили о необходимости перекрыть краны на газопроводах перех приборами во избежание аварийных ситуаций.

В одном из районов Ташкента введут нормы потребления электричества и газа >>

Также хокимият принес свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, сегодня в Сергелийском районе Ташкента начнется работа по внедрению автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии.

Умные счетчики уже устанавливаются в Юнусабадском, Олмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском и Мирабадском районах.

В Сергелийском районе начали устанавливать "умные" счетчики >>

К концу 2019 года планируется установка таких счетчиков во всех районах Ташкента - около 1,5 миллионов, а к концу 2021 оснастить умными механизмами абсолютно всех потребителей.

В Узбекистане с 1 июня вступил в силу повышение тарифов на природный и сжиженный газ и электроэнергию.