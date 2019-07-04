Одну из улиц в Ташкенте закрыли для проезда

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Улицу Салом в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента закрыли для движения до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

В публикации уточняется, что участок дороги ремонтируется в рамках проекта "Намунали кўча".

Городские власти принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что в скором времени передвижение по этой дороге станет более комфортным и безопасным.

Ранее в хокимияте рассказали, сколько планируется потратить на ремонт дорог, а также строительство социальных объектов и инфраструктуры.

В ремонт улиц города (как в центре, так и в махаллях) вложат 188 миллиардов сумов. Еще пять миллиардов будут выделены на благоустройство основных столичных магистралей.