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Дорожный знак Кирпич

Одну из улиц в Ташкенте закрыли для проезда

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Специалисты начали ремонтировать участок дороги в рамках проекта "Намунали кўча".

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Улицу Салом в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента закрыли для движения до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

В публикации уточняется, что участок дороги ремонтируется в рамках проекта "Намунали кўча".

Капитальный ремонт малой кольцевой автомобильной дороги в Ташкенте
© Госкомитет по автомобильным дорогам
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Городские власти принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что в скором времени передвижение по этой дороге станет более комфортным и безопасным.

Ранее в хокимияте рассказали, сколько планируется потратить на ремонт дорог, а также строительство социальных объектов и инфраструктуры.

В ремонт улиц города (как в центре, так и в махаллях) вложат 188 миллиардов сумов. Еще пять миллиардов будут выделены на благоустройство основных столичных магистралей.

Теги:
улица, ГУВД Ташкента, ремонт дорог, Ташкент



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