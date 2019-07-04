Александра Маслякова хотят лишить прав на бренд КВН

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. У творческого объединения "АМИК" собираются отсудить интеллектуальное право на товарный знак "КВН", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда и Роспатента. Соответствующий иск от компании "Группа 7" рассмотрят в суде 19 августа.

Напомним, что генеральным директором ТТО "АМИК" является один из создателей и ведущий КВН Александр Масляков.

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Истец заявляет, что аббревиатура КВН представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений — книги "КВН. Клуб веселых и находчивых" и сценария телевизионной игры КВН, которые написали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.

К делу в качестве третьих лиц привлекли также вдову одного из авторов, которая после его смерти в 2017 году передала имущественные права "Группе 7".

Как заявляется, известность аббревиатуры КВН не связана с деятельностью компании АМИК, получившей автоские права в 2010 году.

В феврале этого года ведомство отказалось лишить компанию Маслякова прав на бренд КВН, и сейчас "Группа 7" требует в суде признать это решение незаконным.