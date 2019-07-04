Молодежь России и Узбекистана соберется осенью на фестивале в Москве

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Второй Фестиваль молодежи России и Узбекистана состоится осенью в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

От Центрального совета Союза молодежи Узбекистана в российскую столицу приедет делегация в составе 40 человек.

Участники фестиваля будут обсуждать такие темы, как "Добровольчество и волонтерство", "Социальные лифты для сельской молодежи", "Молодежная журналистика" и "Молодежное предпринимательство".

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Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Российским союзом молодежи.

Напомним, осенью прошлого года в городах Ташкент, Самарканд и Бухара прошел Первый Российско-узбекский молодежный фестиваль "Сотрудничество. Инициативы. Инновации".