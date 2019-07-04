Молодежь России и Узбекистана соберется осенью на фестивале в Москве

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Второй Фестиваль молодежи России и Узбекистана состоится осенью в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.
От Центрального совета Союза молодежи Узбекистана в российскую столицу приедет делегация в составе 40 человек.
Участники фестиваля будут обсуждать такие темы, как "Добровольчество и волонтерство", "Социальные лифты для сельской молодежи", "Молодежная журналистика" и "Молодежное предпринимательство".
Росмолодежь: страны СНГ - приоритетные партнеры для сотрудничества
Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Российским союзом молодежи.
Напомним, осенью прошлого года в городах Ташкент, Самарканд и Бухара прошел Первый Российско-узбекский молодежный фестиваль "Сотрудничество. Инициативы. Инновации".