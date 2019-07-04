Религиозный деятель рассказал о главных проблемах мусульманских семей

Заведующий кафедрой шариата Кыргызского исламского университета Шермухаммед Ташматов о том, как должны строиться отношения между мужьями и женами, свекровями и невестками, родителями и детьми.

В социальных сетях и мессенджерах мы часто видим посты и видео, в которых религиозные деятели призывают молодежь уважать старших, особенно родителей. Но они почти никогда не говорят об ответственности родителей перед детьми и о домашнем насилии, хотя новостные ленты пестрят примерами последнего.

Sputnik Кыргызстан решил узнать, что думает об этом религиозный деятель.

— Скажите, как ислам "регулирует" ответственность родителей перед детьми?

— В священном Коране и хадисах пророка говорится, что воспитание детей — одна из главных обязанностей родителей. В одном из аятов Корана есть такие слова: "Вы должны уберечь себя, семью, детей от наказания Бога". Значит, человек не должен думать только о себе, а должен воспитывать супругу/супруга, сына, дочь, родителей. Особенно это касается отцов. Как сказал пророк, "самое важное наследие отца — правильное воспитание детей".

— Детям часто говорят, что надо быть праведными (ыймандуу). Что это значит?

— Это очень глубокое понятие. Под ним часто подразумевают довольно простые вещи: нужно уважать старших, уступать им место в общественном транспорте и так далее... Конечно, это хорошо, но праведность — целая наука, включающая много аспектов.

— Некоторые родители бьют детей, думая, что это обязательное условие правильного воспитания...

— Избиение детей — это невежество и непонимание. Конечно, дети иногда балуются, но не надо кричать на них, а тем более бить. Нужно объяснять, почему нельзя что-то делать. Любые слова, сказанные с любовью, действуют куда лучше криков и ругани. Взрослые должны быть примером, учить детей терпению и сдержанности.

Некоторые мужчины относятся к детям и женам как к собственности, ругают их, бьют. Иногда дети после избиения становятся инвалидами. Те, кто так поступают, обязательно поплатятся за это... Почему-то у кыргызов и других народов Средней Азии сформировалось особенное отношение к отцам. В некоторых семьях, когда отец приходит домой, ребенок перестает играть, смеяться, не может выразить свое мнение. Думаю, это сильно вредит нашему развитию. Отец должен понимать своего ребенка, быть ему другом. Чтобы дети могли доверять родителям, те должны знать об их проблемах.

— Верующие говорят, что "рай под стопами матери". Это наставление для детей. А есть что-то подобное для родителей?

— Конечно. Дети — это дар Божий. В одном хадисе говорится следующее: все, что ты сделал по отношению к детям и родителям, обязательно испытаешь на себе. Поэтому родители, которые игнорируют своих детей или жестоки к ним, обязательно понесут наказание при жизни.

— В нашем обществе повзрослевшие дети, которые создают собственную семью, нередко подвергаются психологическому давлению. Например, у многих невесток натянутые отношения со свекровями. С чем это связано?

— Я сам перед женитьбой прочитал немало книг на эту тему, ведь в семейной жизни действительно возникает много вопросов. Часто бывают ситуации, когда мужчина не может принять сторону ни жены, ни матери или отца, ни детей... Но шариат очень правильно объясняет такие моменты, да и кыргызские традиции "направляют" в нужную сторону. Свекровь должна видеть в невестке дочь, а не врага или прислугу.

Ведь сноха еще и мать ее внуков. Родители не всегда могут научить дочь всему, что необходимо, поэтому перед свекровью стоит большая задача — научить невестку быть женой и матерью, но только с помощью хороших слов и доброго отношения. Кстати, раньше у кыргызов эту задачу выполняли жены старших братьев.

Знаете, почему отношения между снохой и свекровью часто сложные? Многие исследователи нашли ответ на этот вопрос — мать просто ревнует сына. К сожалению, в нашем обществе не принято обсуждать семейные темы с родителями. Но, по сути, именно родители должны объяснять детям, как строить отношения с родственниками жены или мужа.

— Кто все-таки несет больше ответственности за мир в семье? Младшие или старшие?

— Конечно, большая ответственность лежит на старших. Свекровь должна держать себя в руках, у нее нет права разрушать семью сына. Если вам не нравится, как готовит, одевается и ведет себя сноха, просто закройте глаза. Не зацикливайтесь на мелочах. Нужно искоренять легкомысленное отношение к браку, когда родители говорят: мол, ничего страшного, выгоним эту невестку, возьмем другую. Все возвращается, и всем воздается по заслугам. Отношение к снохе может отразиться на вашей собственной дочери.

— Почему-то у кыргызов разное отношение к зятьям и снохам. А как ислам определяет роли мужчины и женщины в семье?

— Да, в некоторых регионах действительно есть отличия. К примеру, на юге очень уважительно относятся к зятьям. Хотя порой то, что может сделать сноха, не могут сделать и десять зятьев. Наше общество привыкло оказывать зятьям почет, а вот сноха воспринимается больше как прислуга, которая убирает, готовит, стирает. Но ислам отводит женщине особую роль в семье.

Скажем, дочери имеют такие же права на наследство отца, как и сыновья. Они на равных условиях могут претендовать на скот, деньги, земельные участки и другое имущество умерших родителей даже после замужества.

— Означает ли это, что родители вправе вмешиваться в конфликты, возникающие в семье дочери?

— По законам шариата муж и жена несут одинаковую ответственность за сохранение семьи. Если не получается урегулировать конфликт, необходимо пригласить представителей обеих сторон. Это могут быть родители и другие родственники или посаженные отцы и матери (если есть обстоятельства, о которых не должны знать близкие). Цель такого вмешательства — сохранение семьи и мира в ней, а не наоборот. У каждого человека есть недостатки, но если искать в партнере только их, лучше жить одному. В любом случае родители не должны быть равнодушны к жизни своих детей. Надо уметь прощать и не обращать внимания на мелочи.