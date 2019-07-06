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Судебный молоток, архивное фото

Суд вынес приговор мужчине, убившему школьницу - видео

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
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Ученицу 9-го класса обнаружили мертвой у двери собственной квартиры. Как стало известно потом, убийцей оказался ее старший брат.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Городской суд Ташкента вынес приговор по делу об убийстве ученицы средней школы №246. Репортаж из зала суда вел телеканал Zamon TV.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 97 Уголовного Кодекса РУз "Умышленное убийство".

Напомним, ученицу 9-го класса общеобразовательной средней школы №246 задушили на пороге квартиры, в которой она проживала. Убийство произошло в пятницу, 7 февраля. Смерть девочки наступила в результате удушения.

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В результате следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний Э.А.

Теги:
видеоролик, Видео, Убийство, Приговор, Суд, суд



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