Суд вынес приговор мужчине, убившему школьницу - видео

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Городской суд Ташкента вынес приговор по делу об убийстве ученицы средней школы №246. Репортаж из зала суда вел телеканал Zamon TV.
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 97 Уголовного Кодекса РУз "Умышленное убийство".
Напомним, ученицу 9-го класса общеобразовательной средней школы №246 задушили на пороге квартиры, в которой она проживала. Убийство произошло в пятницу, 7 февраля. Смерть девочки наступила в результате удушения.
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В результате следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний Э.А.