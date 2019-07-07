Посольство Узбекистана в России запустило семиканальный call-центр

Звонящий может получить ответ на свой вопрос в автоматическом режиме или же поговорить с оператором.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Посольство Узбекистана в России запустило новый семиканальный call-центр, сообщили в пресс-службе.

Телефонные номера call-центра:

Автоответчик подсказывает звонящему алгоритм действий. Информацию относительно адресов, режимов работы, распределения консульских учреждений по регионам РФ, предоставляемых ими услуг и необходимых документов можно получить в автоматическом режиме. Также есть опция соединения с оператором. Все звонки записываются, отметили в пресс-службе.

В настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,3 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным Министерства внутренних дел России, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в РФ.