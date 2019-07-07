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Посольство Узбекистана в России запустило семиканальный call-центр

© Foto: pixabay.com / terimakasih0
Общество
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Звонящий может получить ответ на свой вопрос в автоматическом режиме или же поговорить с оператором.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Посольство Узбекистана в России запустило новый семиканальный call-центр, сообщили в пресс-службе.

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Телефонные номера call-центра: +7 (499) 230 00 76, +7 (499) 238 36 20.

Автоответчик подсказывает звонящему алгоритм действий. Информацию относительно адресов, режимов работы, распределения консульских учреждений по регионам РФ, предоставляемых ими услуг и необходимых документов можно получить в автоматическом режиме. Также есть опция соединения с оператором. Все звонки записываются, отметили в пресс-службе.

В настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,3 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным Министерства внутренних дел России, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в РФ.

Теги:
Россия, Узбекистан, Посольство Республики Узбекистан в РФ, МИД Узбекистана



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